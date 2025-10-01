Ecco le 100 migliori pizzerie d'Italia

AGI - La Campania, Caserta e il Casertano nello specifico, conquistano l'Oscar di migliori pizzeria e miglior pizzaiolo d'Italia. Una giuria di oltre 200 giornalisti di tutte le regioni d'Italia e di tutte le testate, curatori delle guide, esperti del settore, hanno assegnato a Roma, nel monumentale salone di Spazio Novecento all'Eur, i Pizza Awards Italia giunti alla quarta edizione. Il premio dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia è stato organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 - Events Factory patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall'Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma.
Miglior Pizzeria d'Italia 2025 è 'Pepe in Grani' di Franco Pepe (Caiazzo/CE), seguita al secondo posto da 'I Masanielli' di Francesco Martucci (Caserta), al terzo da 'Seu Illuminati' di Pier Daniele Seu (Roma), al quarto da '10' di Diego Vitagliano (Napoli) e al quinto da '50 Kalo'' di Ciro Salvo (Napoli). Miglior Pizzaiolo dell'anno è Francesco Martucci de 'I Masanielli' che si classifica proprio davanti a Franco Pepe di 'Pepe in Grani'. "Ormai sembriamo Coppi e Bartali", ha dichiarato Martucci al termine della cerimonia di premiazione parlando di sé e di Pepe col quale hanno condiviso i premi più importanti
Miglior Pizzaiola dell'anno è Roberta Esposito, patron di Marita (Roma) e La Contrada (Aversa/CE). Miglior Pizzaiolo Under 35 dell'anno è Francesco Capece della pizzeria Confine (Milano) mentre, il premio come Miglior Fornaio dell'anno se lo aggiudica Michele Lioniello, pizzeria Da Lioniello (Succivo/CE).
Premiate anche le migliori pizzerie regionali: Impastatori Pompetti (Abruzzo), Fandango (Basilicata), Bob Alchimia a Spicchi (Calabria), Pepe in Grani (Campania), 'O Fiore Mio (Emilia Romagna), Al Civicosei (Friuli Venezia Giulia), Seu Pizza Illuminati (Lazio), Officine del Cibo (Liguria), Mamma Rosa (Marche), Bas&Co. (Molise), Dry Milano (Lombardia), Sestogusto (Piemonte), 400 Gradi (Puglia), Maiori (Sardegna), Piano B (Sicilia), Giovanni Santarpia (Toscana), Acquaefarina (Trentino-Alto Adige), Meunier Champagne e Pizza (Umbria), iSaulle (Valle d'Aosta) e I Tigli (Veneto).
I premi speciali sono andati invece così assegnati: Miglior Pizza Creativa 10 Diego Vitagliano (Napoli), Miglior Pizza Contemporanea Carlo Sammarco 2.0 (Aversa/CE), Miglior Pizza Fritta è Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo dal 1935 (Napoli) e, sempre in Campania, è andato il premio Miglior Pizza Tradizionale Attilio alla Pignasecca (Napoli).
Miglior Pizza Romana a 180g (Roma), Miglior Pizza Margherita I Masanielli di Sasà Martucci (Caserta). Ancora ai Masanielli di Francesco Martucci è andato il premio della Miglior Carta delle Pizze mentre, a vincere per la Miglior Carta dei Vini è Confine Pizza e Cantina di Milano. In Umbria Meunier Champagne e Pizza di Corciano (PG) vince il premio per la Miglior Carta degli Champagne. Due premi in Sardegna, entrambi a Cagliari: Miglior Carta dei Cocktail a Maiori, Miglior Carta delle Birre a Framento.
La pizzeria 'Gli Esposito' di Salerno, invece, si aggiudica il premio per il Miglior Servizio di Sala, mentre per il Miglior Format vince Luca Pezzetta e la sua pizzeria Clementina di Fiumicino.
Miglior Catena di Pizzerie è 'L'Antica Pizzeria da Michele', rappresentata da Alessandro Condurro, mentre la Miglior Nuova Apertura è 'Avenida Calo'' di Francesco Calò, a Roma. Premio per la Miglior Comunicazione a 'Bob Alchimia a Spicchi' di Montepaone (CZ), mentre 'Pizzarium' di Gabriele Bonci a Roma vince come Miglior Pizza al Taglio. Un premio specialissimo e sentito, infine, va a 'PizzAut' e al suo fondatore Nico Acampora per il Miglior Progetto Sociale.
CLASSICA TOP 100
1 PEPE IN GRANI - Caiazzo (CE) - Campania
2 I MASANIELLI DI FRANCESCO MARTUCCI - Caserta - Campania
3 SEU ILLUMINATI - Roma - Lazio
4 10 DIEGO VITAGLIANO - Napoli - Campania
5 50 KALO' - Napoli - Campania
6 I TIGLI - San Bonifacio (VR) - Veneto
7 CLEMENTINA - Fiumicino (RM) - Lazio
8 180 G - Roma - Lazio
9 I MASANIELLI DI SASÀ MARTUCCI - Caserta - Campania
10 DRY MILANO - Milano - Lombardia
11 RENATO BOSCO PIZZERIA - San Martino Buon Albergo (VR) - Veneto
12 DA LIONIELLO - Succivo (CE) - Campania
13 BOB ALCHIMIA A SPICCHI - Montepaone (CZ) - Calabria
14 LA GATTA MANGIONA - Roma - Lazio
15 SORBILLO AI TRIBUNALI - Napoli - Campania
16 CONFINE PIZZA & CANTINA - Milano - Lombardia
17 CAMBIA-MENTI DI CICCIO VITIELLO - Caserta - Campania
18 OLIVA DA CONCETTINA AI TRE SAN - Napoli - Campania
19 LA NOTIZIA 53B20 - Napoli - Campania
20 GIOVANNI SANTARPIA - Firenze - Toscana
21 SESTOGUSTO - Torino - Piemonte
22 PALAZZO PETRUCCI PIZZERIA - Napoli - Campania
23 BRO. - Napoli - Campania
24 GIOTTO - Firenze - Toscana
25 CARLO SAMMARCO PIZZERIA 2.0 - Aversa (CE) - Campania
26 I VESUVIANI - Castello di Cisterna (NA) - Campania
27 PIZZERIA SALVO - San Giorgio a Cremano (NA) - Campania
28 DA ATTILIO ALLA PIGNASECCA - Napoli - Campania
29 LA BOLLA - Caserta - Campania
30 VINCENZO CAPUANO - Napoli - Campania
31 LUCA! Frosinone - Lazio
32 ‘O FIORE MIO - Faenza (RA) - Emilia-Romagna
33 RAF BONETTA PIZZERIA - Pozzuoli (NA) - Campania
34 GLI ESPOSITO PIZZERIA - Salerno - Campania
35 I BORBONI - Pontecagnano (SA) - Campania
36 AVENIDA CALÒ - Roma - Lazio
37 MODUS - Milano - Lombardia
38 400 GRADI - Lecce - Puglia
39 PIANO B - Siracusa - Sicilia
40 SACCHARUM - Altavilla Milicia (PA) - Sicilia
41 LA CONTRADA - Aversa (CE) - Campania
42 MAIORI - Cagliari - Sardegna
43 TAC THIN AND CRUNCHY - Roma - Lazio
44 L'ELEMENTARE - Roma - Lazio
45 ANGELO PEZZELLA - Roma - Lazio
46 FANDANGO - Filiano (PZ) - Basilicata
47 LA MASARDONA - Roma - Lazio
48 APOGEO - Pietrasanta (LU) - Toscana
49 MEUNIER CHAMPAGNE E PIZZA - Corciano (PG) - Umbria
50 IMPASTATORI POMPETTI - Roseto degli Abruzzi (TE) - Abruzzo
51 IL SEGRETO DI PULCINELLA - Montesarchio (BN) - Campania
52 TONDA - Roma - Lazio
53 FRAMENTO - Cagliari - Sardegna
54 GIANGI PIZZA E RICERCA - Arielli (CH) - Abruzzo
55 CRUNCH - Roma - Lazio
56 BERBERE' - Bologna - Emilia-Romagna
57 PRO LOCO PINCIANO - Roma - Lazio
58 L'ORSO - Messina - Sicilia
59 CAMPANA 12 - Corigliano (CS) - Calabria
60 LE GROTTICELLE - Caggiano (SA) - Campania
61 A ROTA - Roma - Lazio
62 FERMENTA - Chieti - Abruzzo
63 DENIS PIZZA DI MONTAGNA - Milano - Lombardia
64 MÀDIA - Salerno - Campania
65 MAMMA ROSA - Ortezzano (FM) - Marche
66 MEZZOMETRO - Senigallia (AN) - Marche
67 DON ANTONIO 1970 - Salerno - Campania
68 ARCHESTRATO DI GELA - Palermo - Sicilia
69 MARITA - Roma - Lazio
70 IN FUCINA EDOARDO PAPA - Roma - Lazio
71 DECIMO SCALO - Caserta - Campania
72 LIEVITA 72 - Gallipoli (LE) - Puglia
73 BAS & CO. - Pesche (IS) - Molise
74 IL VECCHIO E IL MARE - Firenze - Toscana
75 GIGI PIPA - Este (PD) - Veneto
76 ACQUAEFARINA - Trento - Trentino-Alto Adige
77 RE|MI - Sassari - Sardegna
78 MATER - Fiano Romano (RM) - Lazio
79 PIZZERIA DELLA PASSEGGIATA - Priverno (LT) - Lazio
80 CANNETO BEACH 2 - Margherita di Savoia (BT) - Puglia
81 LUPPOLO & FARINA - Latiano (BR) - Puglia
82 AL CIVICOSEI - Trieste - Friuli Venezia Giulia
83 OFFICINE DEL CIBO - Sarzana (SP) - Liguria
84 SITÀRI SORCE FAMILY - Agrigento - Sicilia
85 PIZZERIA BOSCO - Tempio Pausania (OT) - Sardegna
86 BATTIL'ORO - Serravezza (LU) - Querceta (LU)
87 GRIGORIS - Mestre (VE) - Veneto
88 AMMODO. LA PIZZA DI DANIELE V - Palermo - Sicilia
89 LO SPELA - Greve in Chianti (FI) - Toscana
90 GUGLIELMO & ENRICO VUOLO - Verona - Veneto
91 LA PERGOLA DI RADICONDOLI - Radicondoli (SI) - Toscana
92 FARINA PIZZERIA - Pesaro (PU) - Marche
93 PUCCI & MANELLA - Formia (LT) - Lazio
94 IL CASALETTO - Grotte Santo Stefano (VT) - Lazio
95 CUORE - Luca Brancati - Marano Vicentino (VI) - Veneto
96 ENOSTERIA LIPEN - Triuggio (MB) - Lombardia
97 O’ SCUGNIZZO - Arezzo - Toscana
98 I SAULLE - Quart (AO) - Val D'Aosta
99 PICCOLA PIEDIGROTTA - Reggio Emilia - Emilia-Romagna
100 VERACE ELETTRICA - Milazzo (ME) - Sicilia