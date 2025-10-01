Garlasco, parla il nuovo consulente di Sempio: "Non ci sono prove"

AGI - "Gli elementi a carico di Sempio non mi sembrano solidi, mi hanno sempre lasciato molto perplesso e, per questo, ho accettato la sfida". Sono le prime parole di Armando Palmegiani, ex poliziotto da pochi mesi in pensione, dopo la nomina a consulente della difesa di Andrea Sempio in sostituzione di Luciano Garofano.
"Mi sento professionalmente in grado di affrontare questo incarico interessante e complesso perché tocca molte competenze, è multidisciplinare - aggiunge -. È un incarico difficile ma non mi sembra ci siano grandi elementi probatori. Tra l'altro, subentro a Garofano che stimo e col quale credo ci sia stima reciproca e che ha ben ricoperto l'incarico". Negli ultimi sette anni ha lavorato alla Squadra Mobile di Roma, sezione omicidi. È esperto della Bpa, lo studio scientifico delle tracce ematiche sulla scena del crimine che è stato svolto anche nell'indagine della Procura di Pavia.