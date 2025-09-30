 Corteo per Gaza alla Sapienza, occupata la facoltà di Scienze politiche

AGI - Sono in corso i monitoraggi della Digos della Questura di Roma e degli agenti del commissariato in relazione a quanto accaduto all’Università La Sapienza, dove alcuni studenti dei movimenti - tra cui Cambiare Rotta - dopo aver calato una grande bandiera palestinese, sono entrati nella facoltà di Scienze Politiche, interrompendo le lezioni e battendo sulle porte delle aule. Gli studenti hanno annunciato di aver occupato la facoltà.
L’azione è arrivata al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando davanti a diverse facoltà e dipartimenti. La mobilitazione è stata lanciata in solidarietà con la Palestina e a sostegno della Global Flotilla. A quanto si apprende, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sentito telefonicamente la rettrice dell’ateneo romano, Antonella Polimeni, per essere informata direttamente su quanto sta accadendo.
Il ministro, che il primo ottobre sarà in Giordania per accompagnare alcuni studenti palestinesi, ha chiesto di essere costantemente aggiornata. Ad accompagnarla ad Amman sarà proprio la rettrice Polimeni, che accoglierà visiting professor palestinesi nell’ambito del bando “Solidarietà Sapienza”. Come già dichiarato nei giorni scorsi in merito ad altre occupazioni – come quella in corso all’ateneo di Genova – Bernini ha ribadito la volontà di intraprendere tutte le azioni necessarie affinché i responsabili di eventuali danneggiamenti o imbrattamenti si facciano carico dei costi di ripristino e pulizia.