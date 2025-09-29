Campionato del mondo di cous cous, trionfa il piatto del Portogallo 

AGI - È il Portogallo, rappresentato dallo chef Tiago Ferreira Silva, il paese vincitore del Bia cous cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, evento centrale del Cous Cous Fest che ha messo a confronto, a San Vito Lo Capo, chef di 7 Paesi (Filippine, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna, Tunisia) e di Medici Senza Frontiere, all'insegna dello scambio tra culture nell'ambito del festival prodotto dall'agenzia Feedback e dal Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno della Regione siciliana.
Il successo dello chef Tiago Ferreira Silva
Tiago Ferreira Silva, executive chef di Immerso Hotel e Emme Restaurante, ad Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori vicino Lisbona affacciato sull'Atlantico dove supervisiona l'intera offerta gastronomica dell'hotel, si è imposto sugli altri due finalisti, l'Italia e la Tunisia. La ricetta portoghese, un cous cous con pollo, vino di Porto e salsa "Cabidela", ha conquistato la giuria tecnica, presieduta da Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time Rai, "per essere riusciti a fondere - come si legge nella motivazione - in un dialogo di gusto e sapienza gastronomica la tradizione culinaria portoghese con uno degli alimenti iconici del Mediterraneo, con grande capacità di sperimentazione, ricerca di armonia del gusto e identica armonia cromatica nella presentazione del piatto".
Sostenibilità e tradizioni mediterranee
"È una ricetta - ha detto lo chef - che valorizza la sostenibilità attraverso l'uso integrale del pollo e riflette i principi del festival che celebra l'incontro e la contaminazione positiva delle tradizioni mediterranee". Lo chef è stato premiato sul palco dal sindaco, Francesco La Sala. In passerella otto abiti, ispirati alle squadre in gara, disegnati dagli studenti del corso di fashion design dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, guidati da Sergio Daricello, docente del corso di design dell'Accademia, hanno sfilato con la colonna sonora del dj set di Miriam Casa.
Un appello per la pace
"È un rammarico non avere qui con noi quest'anno- ha detto il sindaco La Sala - i nostri fratelli di Israele e Palestina a causa delle note vicende internazionali ma da San Vito, vogliamo lanciare un appello affinché presto si possa trovare un accordo di pace".