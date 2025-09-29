Gasparri gela la Goracci a Re-Start: “Negazionista sul 7 ottobre!”. E scoppia la polemica (VIDEO)

AGI - Colpo di scena nel salotto di Re-Start su Rai 3, dove Maurizio Gasparri ha ‘gelato’ la giornalista Lucia Goracci, inviata Rai in Medio Oriente, definendola “negazionista” sugli orrori del 7 ottobre, quando Hamas ha fatto irruzione in kibbutz israeliano, città e basi militari, uccidendo civili e soldati.
Protesta il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli: “Un'accusa ingiustificata nei confronti di un'inviata Rai che da anni racconta con accuratezza ed equilibrio i fatti del mondo e a cui va tutta la nostra solidarietà. È inaccettabile gettare discredito su una collega che ha sempre operato con riscontri oggettivi e prove documentali".
Ma Gasparri ha rilanciato: “Sorprende che Bartoli si unisca al coro negazionista. Il 7 ottobre del 2023, nell'infame attacco di Hamas ad Israele, furono anche bruciati dei bambini. Che difenda giornalisti che negano questa evidenza è veramente grave. Credo che Bartoli dovrà scusarsi per queste sue incaute affermazioni".