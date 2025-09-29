Alessandro Basciano, la procura chiude le indagini per stalking
Alessandro Basciano, la procura chiude le indagini per stalking

Il dj, ex di Sophie Codegoni, ora rischia il processo
Alessandro Basciano chiede a Sophie Codegoni di sposarlo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia&nbsp;
Starpix / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

 
Alessandro Basciano chiede a Sophie Codegoni di sposarlo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 
Alessandro Basciano Sophie Codegoni
AGI - La procura di Milano ha chiuso le indagini per Alessandro Basciano, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata Sophie Codegoni e della violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver non versato con cadenza mensile la somma di 900 euro disposta dal Tribunale civile per l'affido condiviso della figlia.

Basciano con "condotte reiterate, minacciava e molestava - si legge nell'avviso firmato dal pm Antonio Pansa, coordinato dall'aggiunta Letizia Mannella - la ex compagna Sophie Martina Codegoni, tale da ingenerare nella stessa un grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità". Nell'atto sono elencati tutti i presunti episodi che il deejay e l'influencer avrebbe commesso dal luglio 2023 al 19 novembre 2024.

