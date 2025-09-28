Estate 2025: +6,22% di turisti in Italia secondo i dati del Viminale

AGI - Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante l'estate del 2025: lo attestano le rilevazioni di "Alloggiati web", la banca dati del Viminale.
Infatti, dal 21 giugno al 21 settembre 2025, sono stati 71.678.640 coloro che hanno pernottato in strutture ricettive mentre, nello stesso periodo del 2024, erano stati 67.484.163. L'andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie. In crescita sia gli italiani (da 29.602.385 a 30.714.385, un incremento pari a +3,76%) sia gli stranieri (da 37.881.778 a 40.964.255, pari a +8,14%). Inoltre, emerge che del rafforzamento del mercato hanno beneficiato sia le strutture alberghiere (da 36.046.425 a 37.034.814, pari a +2,74%) sia quelle extra alberghiere (da 31.437.738 a 34.643.826 pari a +10,2%).
La banca dati "Alloggiati web" è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di adempiere all'obbligo stabilito dall'articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che prescrive di trasmettere alle questure competenti le generalita' delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.
"Il turismo in Italia continua a crescere. La piattaforma 'Alloggiati web' del Viminale certifica, infatti, un incremento del 6,22% di turisti nell'estate 2025 rispetto al 2024. E' un importante successo di tutta la Nazione, che peraltro conferma quanto previsto a inizio stagione". Cosi' il ministro del Turismo Daniela Santanche'. "La crescita riguarda turisti italiani e stranieri, in ogni tipologia di struttura, su tutto il territorio nazionale. È la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia. In questo scenario positivo, celebriamo il turismo a Roma con il "WTTC Global Summit", il più grande evento al mondo dedicato al comparto, che per la prima volta arriva in Italia. A testimonianza della ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale grazie al lavoro e all'autorevolezza del Governo Meloni", aggiunge.