Le videocamere in auto per la retromarcia hanno dimezzato gli infortuni

AGI - Secondo una ricerca presentata durante la conferenza nazionale 2025 dell'American Academy of Pediatrics, l'obbligo federale Usa del 2018 di dotare tutti i nuovi veicoli di una telecamera di retromarcia è associato a una significativa diminuzione di lesioni gravi e decessi nei bambini piccoli.
Il trauma da retromarcia si riferisce alle lesioni subite quando un pedone viene urtato da un veicolo a motore in retromarcia. Questi incidenti colpiscono in modo sproporzionato i bambini piccoli. Gli autori hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti di età inferiore a 5 anni con trauma da retromarcia tra gennaio 2011 e novembre 2024. Sono stati confrontati due set di dati: i dati del registro dei traumi di 71 pazienti trattati presso un centro traumatologico pediatrico di primo livello e un elenco di casi curato da Kids and Car Safety di 28 bambini tratti da registri di infortuni pubblicamente accessibili delle contee metropolitane circostanti. Hanno riscontrato tendenze simili in entrambi i set di dati, con tassi di eventi annui ridotti a circa un terzo. La percentuale di infortuni classificati come 'gravi' è diminuita di quasi la metà e il numero assoluto di casi mortali segnalati pubblicamente è diminuito del 78%.
Correlazione tra obbligo federale e riduzione dei traumi
"Il nostro studio dimostra un'importante correlazione tra l'obbligo federale del 2018 di dotare tutti i nuovi veicoli di una telecamera di retromarcia e la riduzione sia del tasso che della gravità dei traumi da retromarcia pediatrici", ha affermato Natalie A. Drucker, MD, MS, professoressa di chirurgia pediatrica presso l'UTHealth Houston: "Sebbene si tratti di un progresso entusiasmante e necessario verso la prevenzione degli infortuni in una popolazione vulnerabile, questi eventi continuano a verificarsi e richiedono quindi attenzione e continui sforzi di sensibilizzazione per promuovere la sicurezza dei nostri bambini".