Notte di paura a Roma: coltellate e colpi di pistola

AGI - Coltellate e colpi di pistola, ieri sera alle 21:00, nel quartiere romano della Massimina, periferia della capitale. All'interno di un bar in via Aldebrando della Giovanna, nel corso di una lite, un ragazzo di 24 anni è stato ferito all'avambraccio con un coltello. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito. Soccorso e portato in ospedale, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.
A poca distanza, in via Antonio Banfi, è stato ritrovato un uomo di 44 anni con diverse ferite da arma da taglio a schiena e torace. IL 44enne è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso. Sono state poi trovate 3 cartucce inesplose e un coltello. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo sarebbe fuggito mentre alcune persone sparavano da una vettura in corsa. Sul posto i poliziotti del commissariato Monteverde. Sono in corso le indagini.