Tragedia a Treviso,  perde la vita in un incidente dopo essere fuggito al posto di blocco 

AGI - Un 27enne residente a Treviso è morto oggi pomeriggio intorno alle 18 a Castelfranco Veneto (Treviso) dopo essersi schiantato con la sua auto al termine di un inseguimento con i carabinieri. Alla guida del mezzo c'era un 27enne originario di Mantova e residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Treviso.
L'auto, poco prima, era transitata a forte velocità e commettendo diverse violazioni al codice della strada di fronte ad un'auto dei carabinieri di Castelfranco che aveva tentato di inseguirla per poi trovarsi di fronte alla fuoriuscita già avvenuta. Secondo quanto si apprende non c'è stato alcun contatto tra l'auto dei due e quella dei militari.
Secondo i primi accertamenti è risultato che il conducente ferito, già conosciuto alle forze dell'ordine, guidava senza patente perché revocata. Lo stesso risulta inoltre fosse sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in provincia di Lucca.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118.
L'area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.