Tentata rapina in gioielleria nel Barese, due feriti e un fermo
Fallito colpo in una gioielleria nel Barese, feriti il rapinatore e un carabiniere
Fallito colpo in una gioielleria nel Barese, feriti il rapinatore e un carabiniere

Il malfattore, con il volto coperto da una maschera, ha fatto irruzione nell'esercizio con un'arma in mano. Bloccato da un carabiniere in pensione
AGI - Paura questa mattina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria.

Il malfattore, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, avrebbe fatto irruzione nell'esercizio commerciale intorno alle 10.30, minacciando i presenti.

A fermarlo è stato un carabiniere in pensione che, nel tentativo di bloccarlo, ha ingaggiato una colluttazione durante la quale sarebbe partito un colpo d'arma da fuoco.

Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l'ex militare intervenuto. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il rapinatore e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

