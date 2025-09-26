Ragusa, minorenne rapito da un commando armato e incappucciato
Ragusa, minorenne rapito da uomini armati e incappucciati
Home>Cronaca

Ragusa, minorenne rapito da uomini armati e incappucciati

Il commando, arrivato a bordo di due vetture a Vittoria, avrebbe chiamato per nome il giovane che era con alcuni coetanei, costringendolo a salire in un'auto
polizia, squadra, mobile
polizia, squadra, mobile 
ragusa sequestro
di lettura

AGI - Un giovane non ancora maggiorenne è stato rapito ieri sera al quartiere Forcone di Vittoria nel Ragusano. Un commando di uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga.

ADV

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Indaga la squadra mobile e il commissariato di Vittoria. Il giovane sarebbe il figlio di un commerciante.

ADV
ADV