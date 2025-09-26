Le Asl di Frosinone si tingono di rosa per la prevenzione del tumore al seno

AGI - La Asl di Frosinone aderisce alla campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio dedicata
all'Ottobre Rosa.
Gli ospedali Fabrizio Spaziani del capoluogo ciociaro, Santa Scolastica di Cassino, San Benedetto di Altri e Santissima Trinità di Sora alle 18:30 di mercoledì 1 ottobre si illumineranno di rosa.
In particolare team di radiologi specializzati del Centro di Diagnostica Senologica del nosocomio di Frosinone: la dottoressa Nicole Iorio, la dottoressa Michela Giuliani e il dottor Fabio Torriero riserverà alcune sedute di mammografia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre alle donne tra i 45 e i 49 anni.
Come prenotare
Le prenotazioni sono disponibile tramite il Recup con ricetta con esenzione "D - o1 - campagna di screening regionale" telefonando al numero 06- 164161840 dal lunedì al venerdì 7:30/19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00.
Per le over 50 screening gratuito tutto l'anno
Tutte le donne tra i 50 e i 74 anni che non hanno eseguito la mammografia nei due anni precedenti possono prenotare contattando il numero verde (attivo tutto l'anno) 800 003 422 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00.
Dati allarmanti
Il tumore del seno è il più frequente in Italia in tutta la popolazione e, in 10 anni, ha fatto registrare un incremento dell'11% dei nuovi casi: erano 48.000 nel 2014, ne sono stati stimati 53.686 nel 2024.