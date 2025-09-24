Arrivano i gioielli in cemento armato, tra scienza e moda

AGI - Gioielli di cemento armato, con tanto di brillanti o altre pietre preziose: l'idea è di un'artista milanese, Giuliana Cella, che ha presentato in una mostra a Milano le sue creazioni, frutto di anni di studio sulle proprietà di questo materiale da costruzione. Il cemento armato 'da indossare' è una nuova moda che l'artista ha lanciato anche grazie alla collaborazione con Sensorial, di Maria Chiara Monacelli.
Creatività, ricerca scientifica e precisione artigianale, consapevolezza del cemento inteso come materia viva in grado di dare forma e luce a monili sono gli elementi che hanno reso possibile il processo. Attraverso il materiale di Fuji, cemento forgiato con innesto di metalli fusi, e Moon, cemento fotoluminescente che assorbe la luce naturale per restituirla al buio, si creano oggetti molto originali.
Fuji diventa la base per pendenti unici, mentre Moon è protagonista di anelli con cabochon di turchese e corallo, bracciali con charms in oro e brillanti, orecchini e pendenti a cuore con rubini e zaffiri. Ogni pezzo è realizzato a mano come opera unica, una perfetta fusione tra perizia artigianale, design e innovazione scientifica.
Esperta di materiali preziosi e ricercatrice di rarità uniche, Giuliana Cella ha attraversato culture e tradizioni grazie ai suoi viaggi in Cina, India, Giappone e Tibet. Le sue opere hanno calcato luoghi prestigiosi, dall'Europarlamento di Bruxelles a Sotheby's, dal Jamaica di Brera alla Casa della Cultura di Milano.