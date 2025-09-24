La scomparsa di Cinzia Pinna, imprenditore fermato per omicidio

AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. La procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere e questa mattina i Ris di Cagliari con i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau, nella tenuta con vigneto di proprietà di un imprenditore vitivinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, indagato assieme a un uomo di 26 anni lombardo, il suo giardiniere, per occultamento di cadavere.
L'imprenditore, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato fermato da carabinieri e guardia costiera mentre tentava di allontanarsi da Arzachena, per fuggire via mare. Continuano comunque le ricerche della donna che era in vacanza a Palau.
L'ultima sera di cui se ne hanno notizie, era uscita con amici, e da immagini di telecamere di sorveglianza, camminava in evidente stato confusionale ed era salita a bordo di un'auto che l'aveva avvicinata. Il veicolo è intestato a Emanuele Ragnedda. Il suo telefono cellulare è stato attivo fino alla mattina del giorno dopo, e le celle la localizzano in zona porto.