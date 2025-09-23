Fango e detriti, appello per salvare la basilica di Sant'Abbondio di Como
La richiesta di aiuto del rettore don Michele dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la chiesa romanica, simbolo della città lariana
Manuela D'Alessandro
AGI - Un appello è stato lanciato per salvare la Basilica di Sant'Abbondio di Como, un capolavoro romanico in pietra grigia e simbolo della città, dal fango e dai detriti. A lanciare l'appello è il rettore don Michele, che si rivolge via social "a chiunque possa dare una mano per pulire e spazzare".

I danni causati dal maltempo

"Il grave evento estremo di maltempo su Como ha colpito seriamente anche la Basilica di Sant’Abbondio - è il suo messaggio -. Dalla mattina di lunedì un forte allagamento ha invaso il piazzale antistante la chiesa, a motivo delle intense piogge, con il fiume di acqua, fango e detriti scesi a valle dal pendio antistante delle vie sant’Eutichio e Selva Fiorita, dove pure sono avvenuti importanti episodi di dissesto, come in tutta la zona. Solo nel pomeriggio si è riusciti a far defluire l’acqua attraverso i tombini liberati da rami e fango. L’acqua, ad ora solo in parte asciugata, ha lasciato sul piazzale e nelle strade vicine una grande quantità di fango e rami".

Ingresso dell'acqua nella basilica

"Purtroppo - spiega don Michele - le porte della basilica non hanno potuto impedire l’ingresso di acqua all’interno della chiesa per diversi metri lungo le navate. Adiacente alla basilica, anche l’aula studio della pastorale universitaria diocesana si è allagata".

Richiesta di aiuto alla comunità

"La protezione civile e il Comune oggi non hanno potuto fare molto qui, impegnati. Per questo motivo e per il fatto che la basilica non è una comunità parrocchiale, mi permetto di rivolgere un appello aperto a chiunque possa dare una mano per la basilica, il piazzale e l’aula studio. Chiunque può dare una mano è benvenuto per spazzare, spalare e ripulire. Possibilmente portare stivali o scarponcini e, chi li ha, vanghe e secchi, scope e moci", conclude il rettore.

