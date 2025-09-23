Maltempo in Lombardia, il salvataggio di una bimba di 10 mesi sul tetto di un'auto [VIDEO]
AGI - Tra i numerosi interventi svolti ieri dai vigili del Fuoco per il maltempo in Lombardia, c'è quello che ha portato al salvataggio di una bambina di dieci mesi sul tetto di un'auto in panne. La madre si era rifugiata con la piccola sul tetto per sfuggire al fiume d'acqua in strada nella città dov'è esondato il Seveso.

I vigili del Reparto Volo, come si vede in un video diffuso dai soccorritori, sono intervenuti con un elicottero e hanno portato in salvo prima la bimba e poi la mamma, calandosi con un verricello e con l'aiuto anche di una culla speciale trasportabile.

