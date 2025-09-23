Maxi-operazione contro la 'Ndrangheta, 26 arresti

AGI - Un'operazione condotta fin dalle prime ore della mattinata ha portato all'esecuzione di 26 misure cautelari in carcere. Tra gli arrestati, anche il boss Pino Piromalli.
Il blitz, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale, è il risultato di un'indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, supportato da Comandi Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale che ha colpito la cosca Piromalli, un'articolazione della 'ndrangheta calabrese.
I dettagli dell'operazione
Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati gravi, tutti aggravati dall'uso del metodo mafioso. Tra le contestazioni più rilevanti figurano l'associazione di tipo mafioso, l'estorsione, il riciclaggio, il trasferimento fraudolento di valori e la turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno consentito di delineare la struttura e le attività criminali del clan. Ulteriori dettagli sull'operazione verranno forniti durante una conferenza stampa indetta per le 10:30 presso il Comando provinciale.