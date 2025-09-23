Furgone senza autista travolge bambino di 10 anni
Furgone senza autista travolge un bambino di 10 anni
Home>Cronaca

Furgone senza autista travolge un bambino di 10 anni

E' accaduto a Lecce. Il mezzo si sarebbe messo in movimento autonomamente, forse a causa di un guasto
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Ambulanza
Lecce
di lettura

AGI - Un bambino di dieci anni è stato travolto da un furgone in movimento senza conducente nel Leccese. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, poco dopo l'uscita da scuola. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe messo in movimento autonomamente, forse a causa di un guasto o della mancata attivazione del freno a mano. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale; al momento non sono note con precisione le sue condizioni. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

ADV
ADV