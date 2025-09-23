Imprenditore regala una bici elettrica a Lorenzo, derubato del mezzo per andare a scuola

AGI - È una mountain bike elettrica WD99 quella che l'imprenditore barlettano Francesco Lopolito ha consegnato oggi pomeriggio, ad Ancona, tra le mani di Lorenzo, il 14enne friulano al quale era stata rubata la bicicletta con cui raggiungeva la scuola. La consegna è avvenuta in diretta durante la trasmissione "Dentro la notizia" su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi.
"Sfido chiunque, dopo aver letto la storia di Lorenzo, a non mettersi a disposizione per lui", ha detto Lopolito ai microfoni Mediaset, mentre il ragazzo, emozionato, ha stretto la sua nuova bici, con cui potrà tornare a scuola a coltivare il sogno di diventare musicista. La vicenda era emersa a metà settembre, quando la madre Susanna aveva raccontato su Facebook il furto della bici usata acquistata con i risparmi del figlio, soprannominata "Sgraziella da combattimento".
Lorenzo ogni giorno si sveglia alle 4.30 per prendere tre treni da Gemona del Friuli a Portogruaro, dove frequenta il liceo musicale XXV Aprile. La bici gli serviva per raggiungere la stazione e tornare a casa senza rischiare di perdere le coincidenze.
"Non è durata due giorni - aveva scritto la donna - Poi l'amara sorpresa: la sua Sgraziella non c'era più. Era legata con un lucchetto, a vista strada. Confido nel buon cuore della gente e nella voglia di legalità". Un appello che ha subito colpito Lopolito, titolare del negozio Frama Sport di Barletta: "Ho il cuore grande e mi sono commosso: appena ho letto la notizia ho deciso di fare un regalo a questo ragazzo e restituirgli un po' di speranza". Entusiasta anche la madre del giovane: "Lorenzo è sempre stato un ragazzo molto consapevole delle scelte che compie e le porta a termine. Se ha scelto la musica è perché è la sua vita e so che per lui sarà un successo".