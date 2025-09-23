I parchi divertimenti si riempiono di zucche e zombie

AGI - Con l'arrivo dell'autunno i parchi a tema d'Italia si popolano di zucche, zombie e spettacoli dark e inquietanti. E assieme all'ormai classica programmazione per i più piccoli compaiono sempre più spesso attrazioni destinate ad un pubblico adulto e capaci di mettere davvero i brividi. Se tradizionalmente Halloween lo si festeggerà il 31 ottobre già tra pochi giorni tutti i principali parchi divertimento apriranno ufficialmente la stagione dei dolcetti e scherzetti con una programmazione ad hoc.
Mirabilandia: Orrore senza Limiti
A Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, dal 2 novembre andranno in scena cimiteri infestati da zombie, tunnel oscuri, labirinti inquietanti, vampiri e clown malvagi. Da non perdere 'Suburbia', una horror zone di oltre 30.000 mq abitata da più di un centinaio di zombie, vampiri e altre creature mostruose che vagano e seminano il terrore tra vicoli oscuri e scenografie immersive. I più temerari e avventurosi potranno provare i tunnel horror, a partire da Mr Blackmoon's Hypnotic Circus dove un sadico direttore e degli inquietanti clown attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. Ansia e terrore regnano anche nei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene di cruenti delitti, Acid Rain, un percorso tortuoso e surreale, e Llorona dove un pianto disperato accompagna i visitatori in un'esperienza carica di tensione. Ovviamente ci sarà spazio anche per i più piccoli che potranno vivere un Halloween su misura, tra le altre cose, in una Mini Zombie Academy, una scuola molto speciale in cui imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti, con esami di camminata zombie, portamento, prova di vocalizzazione e immancabile rilascio del diploma.
Leolandia: HalLEOween e Magiche Sorprese
Ad aprire la stagione del dolcetto e scherzetto è stata già venerdì 19 settembre Leolandia con HalLEOween. Tante le sorprese, a cominciare da Crazy Circus, area a tema inaugurata la scorsa estate con 7 giostre. Tra gli appuntamenti clou, il musical "Le Streghe della Luna", prodotto internamente con un cast di 30 artisti tra acrobati, cantanti e ballerini e l'"Oracolo della Magia".
Imperdibile la suggestiva Parata di HalLEOween, che attraversa le vie del parco a fine giornata, oltre alle attività come il "TruccoStregato" per un make-up spettrale arricchito da profumi e delizie d'autunno come mele caramellate, marshmallow arrostiti, zucchero filato, caldarroste e bretzel e un'irresistibile cioccolata calda arancione.
Gardaland: 50 Anni di Magico Halloween
A Gardaland, sulla riva dl Lago di Garda, dal 3 ottobre prendono il via i 31 giorni di Gardaland Magic Halloween, ancora più spettacolare in occasione del 50esimo anniversario del Parco. Un'edizione speciale che porta in scena nuovi show, atmosfere da brivido e i celebri "Venerdì da Paura", serate ad alto tasso di adrenalina pensate per i più temerari. A completare l'esperienza, le golose proposte gastronomiche "da paura": dai dolci spettrali alle "pozioni magiche" servite in bicchieri a forma di zucca. Anche il SEA LIFE Aquarium si unisce alla festa, trasformandosi in uno scenario "spaventosamente marino" con allestimenti e attività dedicate a tutta la famiglia. Il tutto in attesa della serata clou del 31 ottobre con il Gardaland Halloween Party.
Cinecittà World: Halloween da Brividi a Roma
Un ottobre da brividi anche a Roma, al Cinecittà World dove compaiono tra le novità oltre 20 nuovi contenuti tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età. Tra balle di fieno, zucche giganti, zombie walk, vampiri, streghette, scheletri e fantasmi, ogni angolo riserva sorprese mostruose. Il Gran finale sarà venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre con le Halloween Nights: due serate di festa tra maschere, cene a tema e dj set per vivere l'atmosfera più dark dell'anno.La Grande novità di Halloween 2025 è per i più piccoli: il Villaggio Piccoli Brividi, con novità e attrazioni a misura di famiglia. I bambini possono perdersi nel divertente Labirinto di fieno, trasformarsi nel mostriciattolo dei loro sogni grazie al Truccabimbi, scatenarsi al ritmo della Horror Baby Dance e lasciarsi incantare dall'apprendista stregone con il suo Halloween Magic Show, prima di mettersi alla prova insieme a mamma e papà nella Caccia al Tesoro o sfidarsi a chi grida più forte con Urletto Maledetto dopo la scorpacciata di caramelle con Dolcetto o Giretto.