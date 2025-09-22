Spari a Salerno: fermati due italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura

ADV
AGI - Prima un violento litigio, poi gli spari. È successo nel centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi. In via Dogana Vecchia, due cittadini tunisini sono rimasti feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con due italiani. Entrambi gli stranieri feriti sono in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e la scientifica per i rilievi. La dinamica è in fase di ricostruzione.
Un ulteriore impulso al controllo del territorio con l'intensificazione di mirati servizi di vigilanza. È quanto deciso nel corso della riunione di coordinamento convocata dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, subito dopo il duplice tentato omicidio. Alla riunione in Prefettura hanno partecipato il questore e i vertici provinciali delle forze di polizia.
