Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza
Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza
Home>Cronaca

Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza

Il giovane è accusato insieme a tre amici di violenza sessuale di gruppo confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica
Violenza sessuale di gruppo, la procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e i suoi amici
 Facebook - Ciro Grillo
di lettura

AGI - È ripresa stamattina nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari) l'udienza per la sentenza di primo grado, che potrebbe arrivare oggi stesso, relativa al processo per la presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica, che ha come imputati Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta.

ADV

Nel palazzo di giustizia della cittadina gallurese i legali sono impegnati nelle ultime repliche. Il pm Gregorio Capasso ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione. L'avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la vittima del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019, ha spiegato che la sua assistita non è presente in aula: "L'ho vivamente sconsigliata - ha detto -, ma è come se fosse qui".

ADV
Leggi anche:
Violenza sessuale di gruppo, la procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e i suoi amici
Violenza sessuale di gruppo, la procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e i suoi amici
Ieri in udienza dichiarazioni spontanee di Grillo per ribadire l'estraneità del gruppo ai fatti contestati 

Bongiorno ai giornalisti che le hanno chiesto cosa si aspetta dalla sentenza ha detto che vuole "credere nella giustizia. Voglio credere che quanto detto dalla mia assistita trovi riscontro nella sentenza".

Leggi anche:
Violenza sessuale di gruppo, la procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e i suoi amici
Processo Grillo: morto il figlio del presidente del collegio, slitta la sentenza al 22 settembre
Il giovane è accusato insieme a Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica
ADV