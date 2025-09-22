Il maltempo flagella il Nord: esonda il Seveso. Como sott'acqua

AGI - Una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia ha investito il Nord-Ovest, portando forti piogge e disagi. Il maltempo si estenderà ancora nelle prossime ore a gran parte del Settentrione, soprattutto verso Est, e alle regioni centrali tirreniche. Entro la sera piogge e temporali in arrivo anche su Sardegna. Insomma, dopo un weekend dal sapore estivo ecco che l'ultima settimana di settembre porta un peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la circolazione depressionaria isolarsi sull'Europa centrale, portando nei prossimi giorni maltempo a più riprese sulla nostra Penisola. Ci attendiamo anche un generale calo delle temperature su valori in media o anche di 3-4 gradi al di sotto nella seconda parte della settimana.
#Maltempo #Lombardia, oltre 70 interventi dei #vigilidelfuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso… pic.twitter.com/zo4qL9Uozl— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025
Gli ultimi aggiornamenti
In Lombardia una pioggia torrenziale e incessante a Milano a partire dalla notte. L'assessore comunale alle opere pubbliche e alla cura del territorio, Marco Granelli, comunica che il Seveso è esondato, uno scenario frequente in questi casi. "Pioggia in città e a nord dalle 2.00 in poi e più intensa dalle 5.00 - scrive sui social -. 30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione".
Frane, allagamenti, lungolago cittadino chiuso. A Como e provincia il maltempo sta facendo molti danni. Oltre un centinaio le chiamate ai vigili del Fuoco. Una frana ha travolto un'auto tra i comuni di Blevio e Torno, fortunatamente non ci sono feriti. Da segnalare anche la situazione del Parco Canile della Valbasca i cui gestori hanno lanciato l'allarme sui social attraverso un video in cui si vede il torrente Valbasca molto ingrossato che rischia di rompere gli argini allagando la struttura che ospita gli animali. La Polizia Locale chiede di "limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e solo per lo stretto necessario".
In Piemonte un violento temporale ha colpito l’Alessandrino, in particolare le valli Erro e Bormida. Nelle ultime 24 ore i pluviometri hanno registrato oltre 265 millimetri d’acqua nell’alta valle Bormida e più di 100 tra Ovadese e Acquese. Si segnalano allagamenti, frane e alberi caduti. La Protezione civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto in prossimità di guadi e sottopassi.
In Toscana previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale forte, con possibili raffiche di vento e grandinate. I fenomeni interesseranno dalla mattina la parte nord-occidentale della regione – Lunigiana, Garfagnana, valle del Serchio, costa centrale e arcipelago a nord dell’Elba – per poi estendersi nel pomeriggio al resto del territorio. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valida fino a mezzanotte.