Tragedia nel Lecchese, morte due 21enni travolte da un'auto

AGI - Tragedia nella serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 22 due ragazze di 21 anni sono state travolte e uccise da un'auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese, dove era in corso un concerto. Secondo quanto riferiscono le edizioni online di alcuni media locali, le due vittime e una coetanea sopravvissuta all'incidente avevano appena parcheggiato e stavano camminando lungo la provinciale per raggiungere la festa quando sono state travolte dall'auto, guidata da un 34enne. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate.
