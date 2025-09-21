In bici a Roma in sostegno della Palestina

AGI - In bici a sostegno della Palestina. I manifestanti hanno sfilato, tutti in bicicletta e con bandiere palestinesi e della pace, lungo via Ostiense. Durante il percorso intonano i cori "Palestina libera" e "stop genocidio". Si tratta, si legge nella convocazione lanciata sui social, di una "pedalata spontanea per Gaza": "semplici cittadini fuori da sigle, associazioni, partiti politici, si sono dati appuntamento a Parco Schuster (Basilica di San Paolo) per testimoniare una volta di più la completa condanna dell'opinione pubblica per lo sterminio in corso in Palestina".
"Sarà una pedalata pacifica, composta di sole adesioni spontanee di singoli cittadini e cittadine, per dare corpo alla necessità di ognuno di non restare con le mani in mano di fronte a tutto ciò", si legge ancora. "La pedalata seguirà un itinerario che toccherà due punti simbolici testimoni della lotta contro le dittature e le sopraffazioni: il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, dove nel 1944 335 italiani sono stati massacrati da parte dell'esercito occupante, e il Centro Sociale 'La Strada', dove solo pochi giorni fa c'è stato un ennesimo tentativo di intimidazione con lo scoppio di una bomba carta".