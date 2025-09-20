Disabile rapito e torturato per due ore 'per gioco', due indagati

AGI - Per divertirsi hanno sequestrato una persona incapace di difendersi, l'hanno costretta a salire su una auto impedendole di chiedere aiuto, portata a casa di uno di loro, ingiuriata e gettata e tenuta in acqua in piscina nonostante non sapesse nuotare.
Una indagine della polizia, coordinata dalla procura di Torre Annunziata, ha portato a due misure cautelari in carcere per due indagati per sequestro di persona e lesioni personali, con l'aggravante di aver agito per motivi futili e abietti e avendo approfittato della minorata capacità della vittima.
I fatti risalgono all'agosto 2024. La persona rapita, incapace per infermità, era stata anche privata delle sue chiavi di casa e del cellulare e trattenuta contro la sua volontà per circa due ore in questa casa, dove c'erano più persone. I due indagati l'avevano schernita e le avevano procurato anche lesioni personali in diverse parti del corpo, per poi abbandonarla in un fondo agricolo. A uno degli indagati, l'ordinanza è stata notificata in carcere a Napoli-Poggioreale.