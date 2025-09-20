Ucciso e dato alle fiamme un 62enne, tre arresti nel Milanese

AGI - Aggredito in casa, ucciso a coltellate e poi il suo corpo dato alle fiamme per non lasciare alcuna traccia. Ma non è andato tutto secondo i piani. E anche se sono serviti due mesi per rimettere assieme ogni tassello, la squadra mobile di Milano ha ricostruito l'omicidio di un italiano 62enne di origine turca, il cui corpo fu trovato carbonizzato in un appartamento di Sesto San Giovanni.
Tre persone sono in stato di fermo, come ha disposto la procura di Monza. Sono un italiano di 38 anni, un albanese di 33 anni e una donna italiana di 36 anni e sono tutti indagati per omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Il delitto risale al 23 luglio scorso e da allora gli agenti della sezione omicidi della squadra mobile hanno interrogato persone, rilevato e confrontato tracce e visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del delitto.
Dettagli sull'omicidio e il possibile movente
La vittima era stata uccisa con trenta fendenti e lasciata nell'appartamento dove poi era stato appiccato il fuoco per cancellare ogni traccia. Il movente non è del tutto definito: i tre indagati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avevano diverse ragioni per volere la morte del 62enne di origini turche. I due uomini sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio, mentre la donna si trova reclusa a Milano. Sono tutti in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip del tribunale di Monza.