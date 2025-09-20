Omicidio nell'Anconetano, nella notte fermato un 37enne

AGI - Un 37enne, originario di Erba (Como) e domiciliato di fatto a Loreto (Ancona), già gravato da precedenti penali, è stato sottoposto a fermo perché ritenuto il presunto autore dell'omicidio di un 45enne, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina all'interno di un garage. Il provvedimento è stato eseguito nella notte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ancona, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e della Stazione di Loreto, hanno eseguito.
Si tratta di una delle persone che ieri erano state ascoltate dai militari subito dopo la scoperta del cadavere. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Ancona sulla base delle indagini svolte carabinieri, che si sono avvalsi anche degli accertamenti tecnici condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche e dalla Sezione "Cyber Investigation" del Nucleo Investigativo di Ancona.
Da quanto si è appreso, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato e di attribuire al cadavere, in avanzato stato di decomposizione, che presentava una profonda ferita al capo e privo di documenti di riconoscimento, l'identità: è confermato che la vittima è un 45enne di Castelfidardo (Ancona), del quale era stata denunciata la scomparsa alcuni giorni fa presso la questura di Ancona. Le indagini dei carabinieri proseguiranno per risalire al movente del delitto, per il quale al momento non si possono formulare ipotesi definitive, e di ricostruire la dinamica dell'omicidio, anche grazie agli esiti dell'esame autoptico sul cadavere che si terra' nei prossimi giorni. L'uomo è stato accompagnato al carcere di Montacuto, in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del gip di Ancona.