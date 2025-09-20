Ladro in azione mascherato da Gigi D'Alessio

AGI - Maschere di Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere. È l'escamotage del ladro arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia.
Il volto del popolare cantante è stato preso in prestito da Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, arrestato dai militari dell'Arma della sezione radiomobile locale.
È notte fonda quando l'auto guidata da Izzo incrocia una pattuglia in via Motta Casa dei Viri. È buio, fa ancora caldo e quel passamontagna calzato non promette alla pattuglia un fine turno sereno. Parte l'inseguimento. L'auto è rubata, la targa è stata alterata.
La corsa termina in via Cupa Varano. Izzo, tenta la fuga a piedi, e, quando viene raggiunto, colpisce i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista.
I militari dell'Arma incassano colpi violenti ma riescono a neutralizzare il ventiseienne. Nella sacca che porta nella Jeep rubata poco prima, arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D'Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato a uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.
