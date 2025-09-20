Scontro auto-scooter, muore un rider ad Andria

AGI - È morto mentre faceva una consegna ad Andria. Un ragazzo di 18 anni, residente in città e impegnato come rider, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri notte intorno alle 23.30. Il diciottenne, in sella al suo scooter, si è scontrato con un'auto all'incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. L'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.
Sul posto è intervenuto il 118. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Andria, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare le eventuali responsabilità.
Aperta un'inchiesta per omicidio stradale
La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sull'incidente in cui ha perso la vita il rider 18enne Nicola Casucci. Come atto dovuto è stata iscritta nel registro degli indagati la donna di 28 anni alla guida di una Fiat Panda che avrebbe travolto il giovane. La conducente è stata sottoposta ad alcol e drug test, entrambi con esito negativo. Casucci, che aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio, era molto conosciuto in città e nel quartiere Europa, dove viveva con la famiglia. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe restituirla ai familiari già in giornata. A seguire le indagini, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, i carabinieri del comando provinciale di Trani, coordinati dal pm Marco Gambardella.