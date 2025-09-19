Studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv a Napoli

AGI - È indagato per omicidio stradale un ragazzo di 18 anni che è stato denunciato per questo reato dopo che la notte scorsa ha investito alla guida di un Suv una ragazza spagnola a Napoli. Il ragazzo è stato sottoposto a i previsti test per il consumo di alcool e droghe, e i risultati sono ancora attesi.
La vittima, 20 anni, era nel capoluogo campano per studiare attraverso il programma Erasmus. L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte in corso Umberto, arteria centrale cittadina, mentre la ragazza attraversava le strisce pedonali. Il diciottenne era alla guida di uan Range Rover. La ragazza è stata soccorsa dal 118, ed è apparsa subito in gravi condizioni, ed e' morta dopo il ricovero all'ospedale del Mare pe ri gravi traumi riportati.