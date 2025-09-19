Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, 3 operai morti
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, 3 operai morti

La ditta è la Ecopartenope. Un quarto operaio risulta disperso
Esplosione a Marcianise
AGI - Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai hanno perso la vita a seguito di una esplosione all'interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un quarto operaio risulta disperso.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto nella ditta erano in corso lavori di manutenzione.

Il ritrovamento dei corpi

Un'esplosione così forte da aver sbalzato via gli operai di diversi metri. I Vigili del Fuoco, infatti, hanno ritrovato due dei tre operai morti a distanza di metri a seguito dell'esplosione nello stabilimento Ecopartenope nella zona industriale di Marcianise, nel casertano. Il corpo del terzo operaio, invece, è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l'esplosione. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi dei tre operai e messo in sicurezza l'area, e la Polizia di Stato. I tre operai erano impegnati in lavori di manutenzione.

