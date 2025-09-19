Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, 3 operai morti

AGI - Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai hanno perso la vita a seguito di una esplosione all'interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un quarto operaio risulta disperso.
Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto nella ditta erano in corso lavori di manutenzione.
❌ #Caserta, dalle 15 #vigilidelfuoco impegnati a Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti: a seguito dello scoppio in un silos, recuperati i corpi senza vita di 3 operai impegnati in operazioni di manutenzione. Squadre al lavoro, intervento in corso… pic.twitter.com/HsjCrbA8Hr— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2025
Il ritrovamento dei corpi
Un'esplosione così forte da aver sbalzato via gli operai di diversi metri. I Vigili del Fuoco, infatti, hanno ritrovato due dei tre operai morti a distanza di metri a seguito dell'esplosione nello stabilimento Ecopartenope nella zona industriale di Marcianise, nel casertano. Il corpo del terzo operaio, invece, è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l'esplosione. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi dei tre operai e messo in sicurezza l'area, e la Polizia di Stato. I tre operai erano impegnati in lavori di manutenzione.