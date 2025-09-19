Stefano De Martino rapinato dell'orologio da 40 mila euro

AGI - Mai uno specchietto laterale costò così tanto. Quarantamila euro, per l'esattezza. Forse anche qualcosa in più, considerando che le quotazioni di certi orologi di lusso possono andare al rialzo e non al ribasso, rispetto al prezzo di listino.
Cosa c'entra un orologio con uno specchietto d'auto laterale? Molto, se per proteggere l'accessorio si è costretti a tirar giù il finestrino dell'auto e ad allungare il braccio sinistro, quello dove si allaccia l'orologio. E se l'orologio è un Patek Philippe esclusivo, il danno è grave.
La tecnica dello specchietto per furti di lusso
C'è chi si è specializzato nel far fruttare la tecnica dello specchietto per sfilare orologi di lusso. Si punta l'auto, meglio se di un certo valore: nessuno si sognerebbe di preoccuparsi di non graffiare lo specchietto di una macchina datata, di scarso valore e con qualche ammaccatura già evidente. Ma c'è chi non ci pensa affatto al rapporto costi-benefici se al polso indossa un orologio di lusso.
Il gesto di proteggere lo specchietto che varrà una frazione minima dell'orologio è istintivo. La velocità con cui calano ora i cristalli delle auto non agevola la riflessione. E dunque alla 'botta' segue il braccio fuori. Solo che sulla moto, o scooter che sperona c'è chi si è esercitato a lungo per cogliere l'attimo e sfilare il lussuoso segnatempo. Il valore è sempre presunto, ma poi si conferma spesso appagante.
Stefano De Martino vittima a milano
Ieri a Milano è toccato a un napoletano. Le cronache spesso riferiscono l'inverso. Invece c'è cascato Stefano De Martino. Era in via Gian Carlo Castelbarco intorno alle 17. La sua auto è stata affiancata da uno scooter con in sella due uomini. E il resto rientra alla perfezione nel manuale dello scippo con specchietto. De Martino ha provato anche a difendere l'orologio, ma non è servito. L'ex ballerino ha poi sporto denuncia e la squadra mobile della questura di Milano ha avviato le indagini.