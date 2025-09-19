Ancora in rianimazione il bambino caduto ieri a Genova

AGI - È ricoverato in rianimazione, all'Istituto pediatrico Giannina Gaslini, il bimbo di 7 anni precipitato ieri dal terrazzino della scuola De Amicis di Voltri, nel ponente genovese. Il piccolo è in condizioni gravi, ma stabili con prognosi riservata. Necessita di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali.
Il bimbo frequenta un istituto comprensivo che accoglie diversi bambini che hanno necessita' di un particolare sostegno educativo e assistenziale, ma ieri il suo maestro era malato, quindi assente. Per capire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della Squadra Mobile.
L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 12:00: è stata una passante a vedere il bimbo cadere per diversi metri. Una scena straziante che ha turbato la donna a tal punto da rendere necessario anche lei un soccorso ospedaliero a causa dello choc. La donna, però, è riuscita a chiamare subito i soccorsi. Il piccolo era stato trasportato in elicottero al Gaslini.