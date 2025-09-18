Morto a Milano il fotografo Rebuzzini, forse è stato ucciso
Morto a Milano il fotografo Rebuzzini, potrebbe essere stato ucciso
Morto a Milano il fotografo Rebuzzini, potrebbe essere stato ucciso

È stato trovato esanime sul balconcino dello studio. Alcuni lividi sul collo sono compatibili con uno strangolamento
Morto Maurizio Rebuzzini, si indaga per omicidio
Profilo Instagram - Maurizio Rebuzzini
AGI - Maurizio Rebuzzini, fotografo di 74 anni, è morto ieri sera al pronto soccorso del Fatebenefratelli dopo essere stato trovato esanime sul balconcino del suo studio in via Zuretti 2/A a Milano.

A dare l'allarme intorno alle 18.40 era stato il figlio di 44 anni. A fare ipotizzare che si tratti di omicidio sono alcuni lividi sul collo compatibili con uno strangolamento. Quando è stato trovato era in arresto cardiocircolatorio.

Rebuzzini abitava con il figlio in una via parellela dietro la stazione Centrale. Sul caso indaga la Squadra mobile della questura, coordinata dal pm di turno Stefano Ammendola.

