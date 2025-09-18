Filippo Turetta aggredito in carcere
Filippo Turetta aggredito in carcere

AGI - Filippo Turetta, 24 anni a dicembre, è stato aggredito ad agosto nel carcere di Montorio, dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre 2023. La notizia, riportata dal giornale 'L'Arena' di Verona, viene confermata all'AGI da fonti penitenziarie. Turetta, condannato alla massima pena in primo grado dalla Corte d'Assise di Venezia, sarebbe stato colpito con un pugno da un recluso, anche lui con una condanna all'ergastolo da scontare.

Leggi anche:
Filippo Turetta
Le 75 coltellate a Giulia "segno di inesperienza. Turetta non voleva infierire"
Secondo la Corte di Assise di Venezia, il ragazzo "non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci"
Leggi anche:
Filippo Turetta
Filippo Turetta condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

I giudici hanno escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Riconosciuta invece quella della premeditazione
