Filippo Turetta aggredito in carcere
Il giovane, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato colpito con pugno da un detenuto
AGI - Filippo Turetta, 24 anni a dicembre, è stato aggredito ad agosto nel carcere di Montorio, dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre 2023. La notizia, riportata dal giornale 'L'Arena' di Verona, viene confermata all'AGI da fonti penitenziarie. Turetta, condannato alla massima pena in primo grado dalla Corte d'Assise di Venezia, sarebbe stato colpito con un pugno da un recluso, anche lui con una condanna all'ergastolo da scontare.