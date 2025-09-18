Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d'Aosta
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d'Aosta. Era nel passeggino
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d'Aosta. Era nel passeggino

Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo. "Tradito dal cono d'ombra del mezzo"
Tragedia in Valle d’Aosta
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP - Trattore in azione
valle d’aosta
AGI - Un bimbo di tre mesi è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola a St-Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino. Lo riporta l'edizione online de 'La Stampa'.

L'incidente è avvenuto alle 17 circa di ieri nell'azienda agricola 'Di Barro'', fondata dal sindaco di St-Pierre, Andrea Barmaz, che era alla guida del trattore e non si è accorto della presenza del passeggino con il bimbo, "tradito dal cono d'ombra del mezzo". Il bimbo e' stato subito trasportato all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato in rianimazione, poi il decesso avvenuto in serata.

