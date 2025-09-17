Minori scomparsi nel Cosentino, ritrovati in Romania

AGI - Ritrovati i due minori di cui non si avevano notizie da giorni, ovvero da quando i carabinieri hanno arrestato la mamma, nel Cosentino, e non hanno trovato i bimbi.
Dettagli sull'arresto
I carabinieri di Castrovillari hanno arrestato una cittadina rumena 28enne, da tempo residente in zona, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Il provvedimento scaturisce da una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dall'Autorità Giudiziaria romena.
Indagini e denuncia
Ma, nei giorni scorsi, quando i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione, la donna era sola in casa e con lei non c'erano i due figli minori, rispettivamente di 3 e 4 anni, entrambi nati in Italia. A nulla sono valsi i reiterati tentativi dei militari di sapere nell'immediatezza dove si trovassero i suoi due figli, dei quali la donna non ha dato contezza, trincerandosi dietro il più assoluto silenzio e inducendo i militari a denunciarla alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le ipotesi di reato di abbandono e di sottrazione di minori.
Ritrovamento in Romania
Tuttavia, le immediate indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno consentito in tempi rapidissimi di accertare come i due minori stessero bene e si trovassero in Romania con la nonna materna.