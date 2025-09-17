Omicidio sul Gargano, ucciso un fornaio 

AGI - Omicidio sul Gargano. Un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Il corpo è stato trovato in una zona impervia di Monte Sant'Angelo, in località Sitizzo. A dare l'allarme sarebbero stati i parenti che non lo vedevano tornare a casa. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
La vittima, che faceva il fornaio, era nipote di Pasquale Ricucci, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata del posto, ucciso l'11 novembre del 2019 a Macchia, una frazione di Monte Sant'Angelo.
Pasquale Ricucci era ritenuto al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, da decenni contro i rivali Li Bergolis-Miucci. Il corpo di Leonardo Ricucci era all'interno della sua automobile. Al momento le indagini sono coordinate dalla procura di Foggia anche se non si esclude che possano passare alla direzione distrettuale antimafia di Bari.
Leonardo Ricucci non era mai stato coinvolto in vicende di criminalità organizzata. Il 15 luglio del 2013, quando aveva 26 anni, era stato arrestato con un'altra persona con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi dopo aver aggredito e picchiato due poliziotti, fuori servizio, staccando parte dell'orecchio a uno dei due.