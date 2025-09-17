Il Garante vieta il "Faceboarding" a Linate
Il Garante vieta il "Faceboarding" a Linate
Home>Cronaca

Il Garante vieta il "Faceboarding" a Linate

La limitazione sarà operativa per il tempo necessario a consentire all'Autorità il completamento dell'istruttoria avviata nei confronti della Società
1000x1000
garante privacy linate aeroporto
di lettura

AGI - Il Garante della Privacy ha disposto nei confronti della Sea la limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri effettuato tramite il sistema FaceBoarding, usato ai fini dell'identificazione ai varchi di accesso all'area sterile e ai gate presso l'aeroporto di Milano Linate. La limitazione per il tempo necessario a consentire all'Autorità il completamento dell'istruttoria avviata nei confronti della Società e ha effetto immediato.

ADV
ADV