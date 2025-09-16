Violentata a Sulmona, spunta un terzo indagato
Violentata a Sulmona, spunta un terzo indagato
Violentata a Sulmona, spunta un terzo indagato

C'è un altro ragazzo con meno di 18 anni coinvolto nello stupro di una ragazzina di 12 anni
Marcello Ianni
AGI - C'è un nuovo nome iscritto nel registro degli indagati per revenge porn, ai danni della minore di dodici anni di Sulmona, abusata per circa due anni.

È un altro minorenne, ora 17 anni, accusato di aver filmato la vittima durante un rapporto sessuale forzato che la giovanissima avrebbe avuto con uno degli altri due indagati, di 14 e 18 anni, cugini tra loro.

Accuse e indagini su minorenni

Un video poi condiviso in un gruppo Whatsapp, finendo nel mare magnum di internet. Il diciassettenne è indagato dalla Procura del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila e dalla Procura della Repubblica di Sulmona insieme agli altri due giovani sui quali, però, pende anche l'accusa di violenza sessuale.

Interrogatorio protetto

Domani, il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha fissato un interrogatorio protetto per la vittima. La dodicenne sarà ascoltata dagli esperti per ricostruire la dinamica, i passaggi ma soprattutto lo stato d'animo della giovanissima. La ragazzina, da sabato, è stata presa in carico da un centro antiviolenza. Attorno a lei ci sono anche medici e psicologi.

Accertamenti sui dispositivi elettronici

Intanto la Procura ordinaria ha deciso di procedere per gli accertamenti irripetibili sui dispositivi elettronici (telefonini, pc e tablet) sequestrati dei tre giovani finiti nel registro degli indagati. La Procura di Sulmona, giovedì, affiderà l'incarico al perito Vincenso Corso. Lo stesso riceverà l'incarico il giorno successivo del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.

Analisi dei contatti e materiale multimediale

L'esame di filmati, foto, conversazioni, video e altri file multimediali non durerà meno di due mesi, utili per la ricostruzione dell'intera rete di contatti che a vario titolo hanno avuto a che fare con la vicenda penale.

