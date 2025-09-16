Visibilia, fissate le udienze nel processo Santanché

AGI - Calendario denso per il processo a carico, tra gli altri, della ministra Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio per i conti della societa' Visibilia. I giudici hanno fissato 17 udienze fino a maggio, a partire dalla prossima prevista per il 21 ottobre.
Dopo i tanti rallentamenti, dovuti anche alla richiesta dei giudici ai pm di formulare con più precisione le accuse, si andrà quindi spediti con la media di due-tre udienze al mese, eccetto novembre quando non ne sono state previste in calendario.
Accelerazione del processo
La sentenza arriverà ragionevolmente non prima dell'estate del 2026 considerato il numero cospicuo degli imputati che sono 16. Dopo la pausa dell'udienza, i pm Luzi e Gravina hanno precisato, su richiesta di Matias Manco, legale della ministra, che "non c'è alcuna mail o chat che riguardi Santanchè come mittente o destinataria".
Assenza di email incriminanti nel caso Open
Alla luce della sentenza sul 'caso Open', hanno chiarito i rappresentanti dell'accusa, la corrispondenza digitale è stata esclusa fin dal principio. "Non ce n'è traccia nemmeno nel fascicolo del dibattimento" hanno precisato i pm 'tranquillizzando' la difesa Santanchè preoccupata che queste mail e chat potessero saltare fuori durante il dibattimento. L'avvocato Manco si è riservato comunque di fare un'ulteriore verifica sulle carte dell'accusa. "A noi interessa che le mail non ci siano - ha chiosato il presidente del collegio della seconda sezione penale, Giuseppe Cernuto -. Dove poi siano finite non è questione che ci interessa in questa sede".
Le prossime udienze
Si torna quindi in aula il 21 ottobre col cambio di due componenti del collegio trasferiti in altra sede, con un ritmo serrato. Le date fissate sono quelle dell'11 e 18 dicembre; 8, 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 26 febbraio; 5, 12, 17 marzo; 16, 22 aprile; 14, 21 maggio.