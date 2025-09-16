Blitz Pro Pal nell'università Pisa, un docente contuso

AGI - Una quindicina di studenti dei collettivi di sinistra per la causa pro Gaza ha fatto irruzione oggi in un'aula dell'Università di Pisa al Polo Piagge interrompendo una lezione e turbando studenti e docente.
Saliti in piedi sulla cattedra e urlando con un megafono slogan proPal, gli studenti hanno occupato l'aula.
Irruzione all'Università di Pisa
"Impossibile seguire le lezioni quando c'è un genocidio in corso e l'attacco dell'esercito israeliano a Gaza City", la motivazione con cui il gruppetto ha giustificato l'irruzione scontrandosi verbalmente e non solo con il professore Rino Casella, associato di Diritto Pubblico Comparato.
Il docente in seguito all'accaduto ha sporto denuncia e si è recato al pronto soccorso. Sul canale Instagram del collettivo Studenti per la Palestina, il docente è stato definito "sionista", e sono state pubblicate foto e video dell'azione.
Reazione della Ministra Bernini
La ministra Anna Maria Bernini - che ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro - ha stigmatizzato quanto successo: "Le Università non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva. Esprimo la mia più sincera vicinanza a tutta la comunità dell'Università di Pisa e al professor Rino Casella. Sono al suo fianco! Colpire la libertà accademica significa attaccare il cuore della nostra democrazia: dobbiamo difenderla tutti, senza se e senza ma", ha scritto sui social.