Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia

AGI - Ancora una giornata tragica per la sicurezza sul lavoro. Due operai hanno perso la vita in due distinti episodi avvenuti nel torinese e nel milanese.
Un operaio di 55 anni, dipendente della ditta autodemolizioni At srl, è morto stamattina a Leini, in provincia di Torino, schiacciato da un carro attrezzi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, nel mettere in moto il mezzo che aveva la marcia inserita, è stato colpito dalla portiera e, una volta caduto per terra, è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra, decedendo sul colpo.
Il secondo incidente è avvenuto a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, dove un tunisino di 36 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del capannone dove stava lavorando. Secondo quanto riferito da Areu l'uomo, impegnato nel montaggio dei pannelli solari, sarebbe precipitato per il cedimento di una porzione del tetto.