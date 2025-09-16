Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova
Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova

Commovente gesto del titolare pugliese di un negozio di bici elettriche dopo l'appello via social della mamma del ragazzo che aveva subito il furto a Portogruaro
Viviana Minervini
Il negozio di bici elettriche a Barletta
AGI - "Ho il cuore grande e mi sono commosso: appena ho letto la notizia sui social ho deciso di fare un regalo a questo ragazzo e restituirgli un po' di speranza". Così all'AGI Francesco Lopolito, imprenditore barlettano e titolare di un negozio specializzato nella vendita di bici elettriche, ha scelto di rispondere a un appello arrivato da Pordenone.

La storia dello studente e l'appello sui social

La storia è quella di un ragazzo di 14 anni che ogni giorno si sveglia all'alba per raggiungere il liceo musicale di Portogruaro. Da Gemona del Friuli prende tre treni e percorre in bicicletta il tratto fino alla stazione. Proprio quel mezzo, soprannominato dall'adolescente 'Sgraziella da combattimento', gli era stato rubato dopo appena due giorni di scuola.

L'appello via social della mamma del ragazzino derubato

Il furto è stato raccontato dalla madre Susanna in un post su Facebook che ha subito fatto il giro dei social: "Buongiorno, mio figlio ha 14 anni e ogni mattina si alza alle 4:30 per prendere da Gemona del Friuli tre treni per raggiungere la vostra bellissima Portogruaro per frequentare lo stimato liceo musicale XXV Aprile. Si era comprato con i suoi soldini una bici usata da 'combattimento' per arrivare in tempo a scuola e soprattutto per non dover correre per non perdere il treno al rientro, con due cestini la voleva, uno per lo zaino e uno per il violino... Non è durata due giorni". Il 13 settembre l'amara sorpresa: "al momento dell'arrivo in stazione, perché la sua 'Sgraziella' non c'era più", ha aggiunto la donna. E da lì l'appello alla restituzione, confidando "nel buon cuore della gente e soprattutto nella voglia di legalità".

La promessa di aiuto

Un appello che ha colpito anche Lopolito, pronto a intervenire: "Ci siamo messi in contatto con la signora tramite messaggi e a breve faremo una videochiamata con il ragazzo, affinché possa scegliere una bici dal nostro negozio: sarà nostra premura fargliela recapitare a casa. I ragazzi hanno bisogno di fiducia e di sapere che nel mondo esistono persone buone. Soprattutto merita di arrivare a scuola senza problemi".

Francesco Lopolito, l'imprenditore barlettano
