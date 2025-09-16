Bova ascoltato per un'ora dai pm per gli audio rubati

ADV
AGI - Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora dai pm di piazzale Clodio in relazione agli audio rubati per i quali l'attore ha denunciato di essere stato vittima di presunti ricatti. L'artista - che è parte offesa nel procedimento -, accompagnato dal suo avvocato David Leggi, "ha ribadito le ragioni della denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi che ha ricevuto". L'inchiesta della Polizia Postale, coordinata dalla procura di Roma, è per tentata estorsione.
Chi pubblica gli audio di Raoul Bova rischia una mega sanzione
Lo ha spiegato Guido Scorza, membro del collegio del Garante della privacy, in un'intervista a Repubblica sul caso degli audio e dei messaggini dell'attore alla modella 23enne Martina Ceretti diffusi da Fabrizio Corona
