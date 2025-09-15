Fermato con il taser, 41enne muore in ospedale a Reggio Emilia

AGI - Un 41enne è morto all'ospedale di Reggio Emilia, dopo essere stato colpito con un taser dalla polizia. È accaduto a Massenzatico, a Reggio Emilia, dove l'uomo, un pluripregiudicato sarebbe andato in escandescenze e il taser è stato usato per fermarlo.
Il fatto sarebbe accaduto stamattina, tra le 5.30 e le 6. Sono in corso le indagini della polizia, coordinata dalla procura di Reggio Emilia, per fare chiarezza sull'accaduto.
Tre casi in meno di un mese
Quello del 41enne della provincia di Reggio Emilia è il terzo in meno di un mese. Il 16 agosto scorso, infatti, un uomo di 57 anni era morto di sabato notte a Olbia. Gianpaolo Demartis, stava finendo di scontare una condanna per spaccio, si era introdotto furtivamente in due case in via San Michele e poi in stato di evidente alterazione aveva importunato i passanti.
Dopo diverse chiamate al 112, erano arrivati i carabinieri. Demartis aveva anche colpito un militare dell'Arma che cercava di fermarlo, e a questo punto si era deciso di usare il taser. Il 57enne si era accasciato e le sue condizioni di salute erano apparse subito gravi; trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Olbia il cuore aveva smesso di battere. La procura di Tempio Pausania (pm Alessandro Bosco) ha indagato per omicidio colposo i due carabinieri intervenuti.
Morte a Genova dopo l'intervento dei Carabinieri
Ventiquattro ore dopo, di domenica, a morire dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri, Elton Bani, un uomo di 47 anni di origini albanesi, spirato a Sant'Olcese, nella frazione Manesseno, sulle alture di Genova. Alcune persone avevano chiamato il 112 perché Bani, in stato di agitazione, aveva minacciato una di loro. I carabinieri a un certo punto avevano deciso di usare il taser, e l'uomo era stato colpito almeno due volte. Il pm di Genova Paola Calleri ha indagato per omicidio colposo i due militari.
Precedenti casi di uso del Taser
L'uso del taser si era già concluso in modo tragico lo scorso giugno a Pescara, vittima un trentenne che era stato fermato in strada dalla Polizia per una rissa. Gli accertamenti dimostrarono però che l'uomo era morto a causa di un trauma toracico e non per effetto dell'arma. Altri due casi si sono verificati nel 2024 e nel 2023.