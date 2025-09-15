Travolta da un camion alla fermata del bus, muore una 15enne

AGI - Aspettava l'autobus che l'avrebbe portata a scuola, ma in classe non ha più messo piede. Una ragazzina di 15 anni è morta questa mattina travolta da un camion mentre era alla fermata del bus.
Incidente mortale a Giustino, Val Rendena
È successo a Giustino, in Val Rendena, piccolo centro in provincia di Trento. Il tutto si è consumato in pochi minuti e la dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita con certezza. Si sa soltanto che la giovane era ferma a bordo della strada e un mezzo pesante fuori controllo l'ha investita in pieno.
Vani i soccorsi e indagini in corso
I soccorsi sono stati immediati: un'ambulanza è giunta sul posto in pochi minuti ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per eseguire tutti i rilievi e avviare le indagini.