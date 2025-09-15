Fugge da scuola e annega in piscina a 16 anni

ADV
AGI - Un ragazzo di 16 anni di nazionalità cingalese è morto oggi pomeriggio dopo essere annegato in una piscina privata. Secondo quanto si apprende il ragazzo era fuggito da un istituto dove stava seguendo un percorso scolastico per immergersi nella piscina dell'abitazione confinante con l'Istituto dove si trovava.
Secondo quanto si apprende il giovane era affetto da una forma di autismo particolarmente grave e nell'istituto stava seguendo un percorso di formazione professionale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Verona.
